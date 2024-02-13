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Сретение отмечают православные 15 февраля

Праздник Сретение отмечают православные 15 февраля. Он получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»).

У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа, пишет calend.ru.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещение). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.