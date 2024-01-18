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Готовиться к Великому посту заранее и не впадать в крайности призвал эксперт

Хотя до Великого поста еще много времени, подготовку к нему стоит начать уже сейчас. Важно понять, как провести это время с пользой для души и как избежать крайностей при соблюдении строгих правил, считает кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев.

«Например, есть такая шутка, что в пост главное не есть друг друга. Действительно, многие люди забывают, что, воздерживаясь от вкусной еды, они также должны воздерживаться от гнева, зависти и других пороков. Если вы слишком раздражительны из-за того, что вместо мяса едите рыбу, то это перечеркивает весь смысл поста» — приводит слова Невеева RuNews24.

Другая частая ошибка верующих — это либо объедаться постной пищей, либо морить себя голодом. Все это крайности, которые не приводят ни к чему хорошему. Были даже случаи с летальным исходом, когда диабетики постной диетой доводили себя до смерти, продолжил он.

«Главная идея, которая должна быть у человека, — это вступить в контакт с духовным миром, ощутить то, что называется духовным подвигом. Понятно, что подвиг Спасителя Иисуса Христа и многих святых недоступен для большинства людей. Пост дает шанс самому простому человеку ощутить это. Это путь непростой, но доступный каждому в той малой степени, которая предполагается Великим постом», — заключил эксперт.

Напомним, Великий пост в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая.