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Продолжается реставрация стен и башен Псково-Печерского монастыря

️Работы по реставрации стен и башен Псково-Печерского монастыря продолжаются. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)»

Оборонные сооружения архитектурного ансамбля обители были воссозданы благодаря архимандриту Алипию в 60-е годы прошлого столетия. С этого периода ремонтов не было.

️В 1960 году Всеволод Смирнов, исполняющий обязанности директора мастерской, заключил договор на реставрацию крепостных сооружений Псково-Печерского монастыря.

️В 1960-е архимандрит Алипий (Воронов) - наместник Псково-Печерского монастыря, В. Смирнов, М. Семенов и фронтовики занялись восстановлением обители. Объем предстоящих работ был колоссальным. В годы Великой Отечественной войны монастырь сильно пострадал: разрушены стены, обезглавлены башни.

️Всеволод Смирнов создал шатры башен монастыря.

«Совместно с архитектором Михаилом Семеновым, Смирнов создал чертежи, которые и по сей день хранятся в библиотеке обители, являются бесценным ресурсом для понимания, как менялся облик монастыря», - отметили в АНО «Возрождение».