Строительство новой котельной для церквей Сорока мучеников завершили в Печорах

Строительство новой котельной для церквей Сорока мучеников Севастийских и Варваринской завершено в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».
Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»
Газовая котельная размещена в отдельном здании. Она построена с учетом всех современных требований и мощности, которая будет обеспечивать температурный режим в двух церквях.
Отделочные работы в котельной и установка оборудования продолжатся с наступлением тепла. В церкви демонтируют старые батареи, также продолжится замена всех инженерных сетей.
Котельная заработает в конце 2024 года, к моменту завершения реставрации церкви Сорока мучеников.