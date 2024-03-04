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Строительство новой котельной для церквей Сорока мучеников завершили в Печорах

Строительство новой котельной для церквей Сорока мучеников Севастийских и Варваринской завершено в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Газовая котельная размещена в отдельном здании. Она построена с учетом всех современных требований и мощности, которая будет обеспечивать температурный режим в двух церквях.

Отделочные работы в котельной и установка оборудования продолжатся с наступлением тепла. В церкви демонтируют старые батареи, также продолжится замена всех инженерных сетей.

Котельная заработает в конце 2024 года, к моменту завершения реставрации церкви Сорока мучеников.