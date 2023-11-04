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Кот митрополита Тихона Владыка уехал в Крым

Кот митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) Владыка уехал в Крым вместе с псом Хрюнстоном. Об этом сообщается в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: группа «Псково-Печерские паломники» / «ВКонтакте»

«Кот Владыка и Хрюнстон спешат в Крым! Скоро в окошке покажется море!» - сообщили паломники.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

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Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

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Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.