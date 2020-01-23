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Собору Вселенских учителей и святителей была посвящена очередная встреча из цикла «Погружение в церковное искусство»

Фото здесь и далее - со страницы https://vk.com/podvorie_pechory_monastery

12 февраля состоялось очередное совместное мероприятие подворья Псково-Печерского монастыря и Псковского музея-заповедника из цикла «Погружение в церковное искусство».

Этот вечер был посвящен Собору Вселенских учителей и святителей: Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, сообщается на странице подворья во ВКонтакте.

На эту встречу пришли многочисленные прихожане и почитатели церковного искусства. Гостями вечера также стали настоятель храма Николая Чудотворца в Любятово протоиерей Владимир Попов, настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор, настоятельница Спасо-Елиазаровского монастыря матушка Мария с сестрами.

Мероприятие началось с песнопений, посвященных трем Великим Святителям. Затем руководитель иконного отдела Дубровская Мария Александровна представила искусствоведческий анализ иконы Трех Святителей 18 века.

После проведения анализа иконы вновь зазвучали песнопения в исполнении мужского квартета Подворья Псково-Печерского монастыря.

По окончании песнопений иеромонах Анатолий предоставил слово протоиерею Владимиру Попову, известному многим горожанам своими проповедями.

Кульминацией вечера стало завораживающее пение матушек Спасо-Елиазаровского монастыря.