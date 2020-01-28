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Церковь / Партнеры и проекты

Музей святителя Тихона может появиться в Куньинском районе

24.03.2020 13:39|ПсковКомментариев: 0

На погосте Клин Куньинского района в домике святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона, переданном полтора года назад Псковской епархии, может появиться музей святителя. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

В настоящее время от домика сохранился только фундамент и несколько нижних венцов. Сейчас создаётся проект восстановления усадьбы, которая была при патриархе. В перспективе рассматривается создание здесь музея.

По словам старшей сестры женской общины при храме Воскресения Христова монахини Павлы, «в данный момент этот домик просто стоит закрытый, потому что нижние венцы уже за сто лет подгнили. И устраивать там музей не совсем безопасно. Мы очень ждали этого домика, очень давно ждали, очень просили. И так вот Господь сподобил, что всё-таки домик этот вернулся к храму, как и положено. Потому что этот дом всегда изначально был домом священника».

Кроме того, к светлому празднику Пасхи планируется завершить благоустройство старинной церкви на погосте Клин Куньинского района, где прошло детство святейшего патриарха Московского и всея Руси Тихона.

Восстановление началось в девяностых годах прошлого столетия и длится до сих пор. Средства жертвуют прихожане, среди которых много неравнодушных людей. Строители полностью заменили старые полы в храме, проверили вентиляционные шахты, переставили двери.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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