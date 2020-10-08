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Иконы Дмитрия Донского и Довмонта Псковского переданы Псково-Печерскому монастырю

В рамках реализации проекта «Путь Александра» Успенскому Псково-Печерскому монастырю переданы иконы свв. Дмитрия Донского и Довмонта Псковского.

Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российский фонд культуры», представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Федерация мототуризма России много лет занимается посильной поддержкой храмов, монастырей и приходов Русской Православной Церкви, расположенных во всех уголках мира.

Проект «Ратные поля» - «Путь Александра» направлен на сохранение военно-исторических событий и подвигов народа при защите Отечества в памяти потомков, а также на популяризацию исторических музеев-заповедников среди подрастающего поколения.

В рамках мото-автомарша участники посетят места, связанные с жизнью и подвигами святого великого князя Александра Невского, места, где закалялся русский дух и формировался русский воин, сражаясь за свое Отечество.

Маршрут проекта: Москва — Княжье Озеро – Тверь – Торжок - Валдай - Великий Новгород – Порхов – Псков - Самолва – Изборск - Печоры – Пушкинские Горы - Великие Луки – Торопец – Ржев - Волоколамск – Москва.