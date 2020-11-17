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Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник»

Православное издательство «Вольный странник» объявило о старте фотоконкурса, приуроченного к выходу новой книги Анны Сапрыкиной «Православные праздники в современной семье».

Условия конкурса:

- В любой из социальных сетей опубликуйте фотографию о православных праздниках в вашей семье.

- Поставьте хештег #делюсьпраздником.

- Или присылайте свои фотографии на почту: info@vsbook.ru c темой письма «Делюсь праздником».

Лучшие работы будут опубликованы на страницах издательства, а также на портале Православие.ру. Авторы трех самых оригинальных по мнению редакции работ получат книги издательства в подарок.

Конкурс продлится до 13 декабря включительно. «Давайте вместе создадим праздничную атмосферу и поделимся друг с другом идеями, как можно отмечать православные праздники в современной семье!» - призвали организаторы конкурса.