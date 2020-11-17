←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 17.11.2020 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове 25.11.2020 10:350 Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник» 24.11.2020 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 24.11.2020 10:5828 Войти в историю 24.11.2020 09:420 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной 23.11.2020 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок»
Церковь / Партнеры и проекты

Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник»

25.11.2020 10:35|ПсковКомментариев: 0

Православное издательство «Вольный странник» объявило о старте фотоконкурса, приуроченного к выходу новой книги Анны Сапрыкиной «Православные праздники в современной семье».

Условия конкурса:

- В любой из социальных сетей опубликуйте фотографию о православных праздниках в вашей семье.

- Поставьте хештег #делюсьпраздником.

- Или присылайте свои фотографии на почту: info@vsbook.ru c темой письма «Делюсь праздником».

Лучшие работы будут опубликованы на страницах издательства, а также на портале Православие.ру. Авторы трех самых оригинальных по мнению редакции работ получат книги издательства в подарок.

Конкурс продлится до 13 декабря включительно. «Давайте вместе создадим праздничную атмосферу и поделимся друг с другом идеями, как можно отмечать православные праздники в современной семье!» - призвали организаторы конкурса.

Теги: #конкурс #фото #Вольный странник #православие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
25.11.2020, 10:350 Фотоконкурс объявило православное издательство «Вольный странник» 24.11.2020, 15:280 Псковичей приглашают познакомиться с историей двух монастырей и окунуться в святой источник 24.11.2020, 13:090 О жизни в Псково-Печерском монастыре рассказали участники проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО 24.11.2020, 11:443 В России предложили создать группу по организации экскурсий в святые места
24.11.2020, 10:5828 Войти в историю 24.11.2020, 10:515 Глава Псковской митрополии принял участие в Первом форуме православных экскурсоводов 24.11.2020, 09:420 При храме Александра Невского в Пскове начинается строительство трапезной 23.11.2020, 19:140 Панихида по жертвам конфликта в Нагорном Карабахе прошла в псковском храме
23.11.2020, 13:040 Сбор новогодних подарков для псковичей объявила служба помощи «Белый цветок» 23.11.2020, 12:430 Известный реставратор-уроженец Пскова станет героем Александро-Невских бесед 23.11.2020, 09:382 Участники «Школы волонтеров наследия» посетили Псково-Печерский монастырь 20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения
19.11.2020, 17:270 Личности старшего сына Пушкина будет посвящена встреча в храме Александра Невского 19.11.2020, 15:370 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе Пскова 19.11.2020, 14:552 Я б в реставраторы пошел... 19.11.2020, 08:210 Известный иконописец Александр Солдатов: Будущее – за провинцией
18.11.2020, 10:580 Вадим Нэдик стал гостем «Школы волонтеров наследия» 17.11.2020, 18:490 В Псковской епархии стартовал проект «Школа волонтеров наследия» 17.11.2020, 11:130 Победитель конкурса «За нравственный подвиг учителя»: Педагог – это умение слушать и быть честным 17.11.2020, 10:020 Живая традиция красоты: преподаватель Московской духовной академии о выставке церковного искусства в Пскове
16.11.2020, 10:550 Новая серия проекта «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 13.11.2020, 09:340 Истории храма Иоанна Богослова посвятят встречу в Пскове 13.11.2020, 06:570 В Пскове наградили победителя регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» 12.11.2020, 10:560 «Монахини»: издательство «Вольный странник» выпустило новинку
12.11.2020, 10:041 Псковичей приглашают в паломническую поездку в Никандрову пустынь 11.11.2020, 17:090 Больше музыки  11.11.2020, 16:300 У храма Александра Невского в Пскове освятили новый поклонный крест 11.11.2020, 15:564 Благотворительная раздача хлеба нуждающимся пройдет в Пскове
11.11.2020, 08:380 Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы 10.11.2020, 16:540 Душевные концерты: в регионе прошли выступления хора Псково-Печерского монастыря 09.11.2020, 19:570 Об иконостасе Троицкого собора расскажут в рамках «Вечеров на Печерском подворье» 05.11.2020, 16:310 Псковская молодежь создала ролик о храме из списка ЮНЕСКО. ВИДЕО
05.11.2020, 11:100 Храм Димитрия Солунского приглашает псковичей на престольный праздник 04.11.2020, 18:230 12 юных псковичей стали победителями регионального этапа конкурса  «Красота Божьего мира» 04.11.2020, 16:010 Беседы при храме Александра Невского переходят в онлайн-режим 04.11.2020, 12:310 Псков в Петербурге: Андрей Лебедев рассказал о своих работах на выставке «Собор церковного искусства»
04.11.2020, 08:500 Православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери 03.11.2020, 23:151 Митрополит Тихон прокомментировал слухи о скором переводе в Санкт-Петербург 03.11.2020, 14:240 «Словарь иконописца» представят псковичам в рамках «Ночи искусств» 03.11.2020, 11:370 Осенняя распродажа: подборка новинок от издательства «Вольный странник»
30.10.2020, 20:088 Митрополит Тихон позвонил Братчикову с вопросом, будут ли 16-этажные дома на месте стадиона «Электрон» 30.10.2020, 19:210 Организовать постоянную выставку-продажу псковского церковного искусства предложил митрополит Тихон 30.10.2020, 11:390 Митрополит Тихон посетит форум церковного искусства в Пскове 30.10.2020, 08:520 Псковские музыканты проведут онлайн-концерт «Антихеллоуин» 31 октября
29.10.2020, 19:370 Фильм-проповедь: в Пскове и Печорах организован показ уникальной кинокартины 29.10.2020, 13:370 В Печорах продлили выставку, посвященную старцу Иоанну (Крестьянкину) 29.10.2020, 11:440 В псковском морском храме возобновляются регулярные богослужения 29.10.2020, 10:140 Панихиду по жертвам советских репрессий отслужат в Пскове 30 октября
29.10.2020, 09:250 Митрополит Тихон принял участие в заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству 29.10.2020, 07:020 Псковичам расскажут о чудотворном образе Богородицы, хранящемся в Троицком соборе 28.10.2020, 15:260 В Пскове возобновляются встречи, на которых можно задать «неудобные вопросы священнику» 28.10.2020, 13:190 Схимонахиня Снетогорского монастыря стала героиней новой серии проекта «Несвятые святые. Наши дни». ВИДЕО
27.10.2020, 17:030 Финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» встретились с митрополитом Тихоном 27.10.2020, 12:020 В кинотеатре «Победа» покажут фильм о старце афонского монастыря 27.10.2020, 11:232 Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря даст бесплатные концерты 27.10.2020, 11:100 Псковичей приглашают на престольный праздник в Доможирку
26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове 26.10.2020, 11:570 В Печорах состоится повторный показ фильма о буднях древнего монастыря 26.10.2020, 10:510 Рясу Иоанна Кронштадтского вынесут из алтаря храма Александра Невского для поклонения 24.10.2020, 18:230 Наш Невский: как Псков начал отмечать 800-летие легендарного князя
24.10.2020, 10:000 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 23.10.2020, 22:270 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия 21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского 21.10.2020, 09:020 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе
21.10.2020, 07:340 Об архитектуре храма Александра Невского расскажут псковичам 20.10.2020, 21:341 Митрополит Тихон прокомментировал совершение «старообрядческой» литургии 20.10.2020, 12:531 Службу помощи нуждающимся создали при подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове 20.10.2020, 12:010 Епархия приглашает пожилых псковичей стать участниками проекта «Нет лет…»
20.10.2020, 07:300 Сегодня празднуется память иконы Божией Матери «Умиление» Псково-Печерской 19.10.2020, 23:190 Проект «Несвятые святые – наши дни» опубликовал онлайн-экскурсию по кельям печерских старцев. ВИДЕО 16.10.2020, 22:350 «Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях 16.10.2020, 21:250 Митрополит Тихон сделал прививку от COVID-19
15.10.2020, 23:132 В Пскове на выставке церковного искусства представлена редкая книга ручной работы 15.10.2020, 15:020 Псковичей приглашают на онлайн-лекции «Православие и христианство в мировой литературе» 15.10.2020, 09:370 Архиерейскую литургию древнерусским чином совершил митрополит Тихон в Пскове 15.10.2020, 09:340 Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru