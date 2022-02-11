Культура

«Подстрочник»: Охрана объектов культурного наследия. Достижения и проблемы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 февраля. Гостем студии стал руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним достижения и проблемы в сфере охраны объектов культурного наследия.

Как в этом плане прошел минувший год? Какие объекты были сданы после проведения работ? Когда завершатся работы в церкви Косьмы и Дамиана с Примостья, в Мирожском и Снятогорском монастырях? Что будет с контрфорсами Троицкого собора? Ожидается ли какое-то движение по реставрации Волышово?