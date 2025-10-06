Антон Минаков: Мы не победили — и это моя недоработка

Простого и однозначного ответа на вопрос, почему ЛДПР в Псковской области не сумела обойти КПРФ и занять второе место по итогам муниципальных выборов, не существует. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.
«Мы максимально приблизились к КПРФ, сократили разрыв, который был на выборах подобного уровня еще 5 лет назад, и, скажем так, уже подошли вплотную», – пояснил координатор регионального отделения ЛДПР. Вместе с тем он отметил, что занять второе место и тем самым выполнить поставленную партией задачу в этот раз не удалось. Всю ответственность за результаты в Псковской области Антон Минаков возложил на себя.
По его словам, он уже приступил к детальному анализу ситуации в каждом районе. «Есть районы, где мы очень хорошо себя показали. Например, Дедовичский район, где мы создали фракцию сразу из нескольких депутатов», – привел он пример успешной работы.
В заключение Антон Минаков подчеркнул свою позицию: «Сказать, что мы не выиграли, потому что нам помешали или мы не выиграли, потому что нам дорогу перешли, нет, мы не выиграли и не заняли второе место. Хотя еще раз говорю, мы максимально близко к нему подошли, чего никогда раньше не было», - заключил региональный координатор ЛДПР в Псковской области.
Напомним, выборы депутатов собраний во вновь образованных муниципальных округах прошли в сентябре 2025 года.