Политика

Антон Минаков: Мы не победили — и это моя недоработка

Простого и однозначного ответа на вопрос, почему ЛДПР в Псковской области не сумела обойти КПРФ и занять второе место по итогам муниципальных выборов, не существует. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Мы максимально приблизились к КПРФ, сократили разрыв, который был на выборах подобного уровня еще 5 лет назад, и, скажем так, уже подошли вплотную», – пояснил координатор регионального отделения ЛДПР. Вместе с тем он отметил, что занять второе место и тем самым выполнить поставленную партией задачу в этот раз не удалось. Всю ответственность за результаты в Псковской области Антон Минаков возложил на себя.

«Я не собираюсь винить какие-то внешние факторы. Значит, недоработка координатора, то есть моя. Я признаю выборы. Несмотря на то, что мы улучшили значительно свой результат по сравнению с предыдущим периодом, и у нас всего 12 мандатов против 15 у КПРФ, я не собираюсь, как некоторые наши коллеги, получив 1-2 мандата, заявлять о том, что мы победили. Мы взяли 12 мандатов. Я говорю: мы не победили, и в первую очередь это недоработка моя. Не скорее всего, а совершенно точно, потому что региональный руководитель отвечает за все проблемы в районах», – считает Антон Минаков.

По его словам, он уже приступил к детальному анализу ситуации в каждом районе. «Есть районы, где мы очень хорошо себя показали. Например, Дедовичский район, где мы создали фракцию сразу из нескольких депутатов», – привел он пример успешной работы.

В заключение Антон Минаков подчеркнул свою позицию: «Сказать, что мы не выиграли, потому что нам помешали или мы не выиграли, потому что нам дорогу перешли, нет, мы не выиграли и не заняли второе место. Хотя еще раз говорю, мы максимально близко к нему подошли, чего никогда раньше не было», - заключил региональный координатор ЛДПР в Псковской области.

Напомним, выборы депутатов собраний во вновь образованных муниципальных округах прошли в сентябре 2025 года.