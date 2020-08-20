Общество

Александр Козловский: Национальные и партпроекты делают жизнь в районах комфортной

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Александр Козловский обсудил вопросы развития районов и реализацию национальных и партийных проектов с представителями местных отделений партии Великолукского, Локнянского и Бежаницкого районов. Также он дал старт работе зала для занятий самбо в Башовской школе Локнянского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В рамках партпроекта «Городская среда» был отремонтирован сквер рядом с Домом культуры в деревне Поречье Великолукского района. Дом культуры также был обновлен по проекту «Единой России» «Культура малой Родины».

Участие Бежаниц в программе позволило благоустроить братское захоронение воинов Советской Армии и Сквер псковских десантников, а также реконструировать 10 дворовых территорий. Кроме того, на территории района ведется оцифровка мемориалов в рамках партпроекта «Историческая память». По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 12 км дороги и построить мост через реку Ашевка.

Как отметил Александр Козловский, благодаря участию в национальных и партийных проектах на местах удается решить вопросы благоустройства важных социальных объектов. Это, в свою очередь, делает жизнь в районах более комфортной и привлекательной.

В Локнянском районе Александр Козловский вместе с партийцами обсудил работу по сохранению памяти о воинах Великой Отечественной войны. Речь шла о благоустройстве братского захоронения и мемориала партизанам «Партизанская горка» в Самолуковской волости. В обустройстве мемориала активное участие принимали местные жители, в том числе и дети.

Депутат Госдумы также посетил школу в деревне Башово Самолуковской волости, где вместе с региональным координатором всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» генеральным директором клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» Владимиром Владимировым дал старт работе зала для занятий самбо.

«Мы уже открыли несколько залов для самбо в Псковской области. Здорово, что именно в сельских школах появляется возможность заниматься спортом. Спорт становится еще более доступным для детей. Такие залы появятся в каждом районе», - подчеркнул Александр Козловский, поздравляя учеников и педагогов школы с открытием зала.

Всероссийский проект «Самбо в школу» в регионе реализует клуб спортивных единоборств «Отечество - Псковская область». Проект получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия». Первый зал для самбо открылся в Великих Луках в конце февраля этого года. Всего в регионе, на базе разных школ, планируется оборудовать более 30 залов.