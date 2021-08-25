Общество

В Пскове одобрили реконструкцию Ольгинской набережной и Комсомольской площади

Развитие территории в границах улицы Максима Горького, Рижского проспекта и реки Великой, включая Комсомольскую площадь в Пскове, обсудили на публичных слушаниях в Псковской гордуме под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. В ходе слушаний обсуждали проект постановления администрации Пскова о внесении изменений в документацию по планировке этой территории, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Проект предусматривает реконструкцию Ольгинской набережной и создание сквозной пешеходной зоны от Ольгинского моста до Комсомольской площади, с организацией пешеходного движения.

В рамках реконструкции предполагается обустроить пешеходные и велосипедные дорожки, установить малые архитектурные формы, велопарковки и детскую площадку, наружное освещение, сделать спуск с Ольгинского моста доступным для маломобильных граждан, высадить зеленые насаждения.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию Комсомольской площади с возможностью проведения там мероприятий и активного отдыха жителей города и гостей.

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По итогу члены публичных слушаний приняли решение рекомендовать администрации города Пскова принять нормативно-правовой акт «О внесении изменений в документацию по планировке территории в границах улицы Максима Горького, Рижского проспекта и реки Великой, включая Комсомольскую площадь, утвержденную постановлением администрации города Пскова от 25 декабря 2019 года №2059».