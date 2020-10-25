Спорт

Псковский полицейский отличился на соревнованиях по самбо

Чемпионат города Пскова по самбо и боевому самбо среди мужчин прошел в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К участию в соревнованиях допускались мужчины от 18 лет и старше, прошедшие медосмотр и допущенные врачом. Состязания проходили в соответствии с Правилами соревнований по самбо в следующих весовых категориях: 53 кг; 58 кг; 64 кг; 71 кг; 79 кг; 88 кг; 98 кг; свыше 98 кг.

В весовой категории до 98 кг сотрудник УМВД России по Псковской области Павел Фалилеев завоевал серебряную медаль.

Чемпионат прошел при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, городской общественной организации «Федерация самбо» и спортивной школы «Мастер».