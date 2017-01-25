Александр Кузнецов: Разработчику норматива по ОДН не заплатят, пока не проверят расчеты

Разработчику норматива по ОДН не заплатят, пока не проверят расчеты. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») задал вопрос, действительно ли разработка нормативов ОДН обошлась бюджету в 3 млн рублей.

Александр Кузнецов ответил, что ни копейки денежных средств из бюджета еще не потрачено. Обошлась разработка в 500 тыс. рублей, хотя, по словам Александра Кузнецова, в действительности работа стоит намного больше, и эта сумма не покрывает все расходы разработчика. В течение 3 месяцев собран объемный объем информации со всей области.

Он подчеркнул, что область не оплатит ни копейки, пока не убедится в правильности расчетов.

Источник: Псковская Лента Новостей