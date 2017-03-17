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Прокуратура Псковской области готовит отрицательное заключение на новый проект приказа о плате за общедомовые нужды
21.03.2017 16:27 ПЛН, Псков
Прокуратура Псковской области готовит отрицательное заключение на новый проект приказа о плате за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгений Шевченко 21 марта в ходе «круглого стола» «Общедомовые нужды – выход возможен» в Псковском областном Собрании депутатов.
Он рассказал, что заключение в настоящее время готовится и будет отрицательным. Евгений Шевченко пояснил, что правила должны быть одинаковыми для всех домов – и с общедомовыми приборами учета, и без них.
Поправки в Жилищный кодекс, с которыми увязывает принятие нового приказа Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ, пока не приняты.
Новый приказ предполагается ввести в действие с 1 апреля. Нормативный метод расчета ОДН предлагается распространить на дома, которые не оборудованы приборами учета.
Одновременно Евгений Шевченко предложил в приказе не менять систему оплаты за водоотведение до 1 июня, что позволяет законодательство.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 23 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:ОДН по-новому
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