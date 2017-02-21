www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Зачем рынку риэлтор? Сроки поверки индивидуальных приборов учета Сервис ответов на вопросы Как купить квартиру студенту Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Наполним бассейны ОДН «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Как и когда приватизировать квартиру? Что делать, если нотариус - мошенник? Скидки «На Алмазной» С надеждой на административную магию Наполним бассейны ОДН Как купить квартиру студенту Как купить квартиру студенту Скидки «На Алмазной» С надеждой на административную магию
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

В новый приказ по ОДН включены нормативы на водоотведение


22.02.2017 12:48 ПЛН, Псков

В проект приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» включены нормативы не только на общедомовое потребление воды и электричества, но и на водоотведение холодной и горячей воды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе общественного обсуждения нового приказа сообщил и.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.

Чиновник пояснил, что норматив на отведение сточных вод должен быть введен в соответствии с федеральным законодательством.

Одна из участниц общественного обсуждения высказала мнение о том, что введение нормативов на водоотведение преждевременно. Она пояснила, что на сегодняшний день нет четкого определения «сточных вод». Так, на сегодняшний день в норматив могут быть включены стоки, которые уходят на полив газона. «Нужно искать какие-то возможности, чтобы не вводить эти нормативы, пока нет возможности их правильно рассчитать», - высказала мнение псковичка.

Андрей Агапов отметил, что этот вопрос будет прорабатываться совместно с Минстроем.

С проектом приказа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
ОДН по-новому

 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?