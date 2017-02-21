В новый приказ по ОДН включены нормативы на водоотведение

В проект приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» включены нормативы не только на общедомовое потребление воды и электричества, но и на водоотведение холодной и горячей воды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе общественного обсуждения нового приказа сообщил и.о. руководителя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов.



Чиновник пояснил, что норматив на отведение сточных вод должен быть введен в соответствии с федеральным законодательством.



Одна из участниц общественного обсуждения высказала мнение о том, что введение нормативов на водоотведение преждевременно. Она пояснила, что на сегодняшний день нет четкого определения «сточных вод». Так, на сегодняшний день в норматив могут быть включены стоки, которые уходят на полив газона. «Нужно искать какие-то возможности, чтобы не вводить эти нормативы, пока нет возможности их правильно рассчитать», - высказала мнение псковичка.



Андрей Агапов отметил, что этот вопрос будет прорабатываться совместно с Минстроем.



С проектом приказа можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей