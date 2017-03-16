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По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреля


17.03.2017 13:18 ПЛН, Псков

Новый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля.  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, документ в настоящий момент находится на согласовании в прокуратуре.

В комитете прорабатывается вопрос о том, чтобы пока не включать в приказ нормативы на водоотведение. Новые нормативы пока будут применяться только для тех домов, которые не оснащены приборами учета. Остальные будут оплачивать СОИ по фактическому потреблению, добавил Андрей Агапов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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