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Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей


02.02.2017 20:08 ПЛН, Псков

Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества (СОИ) должны быть размещены на платежных квитанциях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом шла речь сегодня, 2 февраля, в ходе еженедельного совещания с управляющими компаниями (УК) Пскова с участием заместителя главы города Сергея Гаврилова.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов напомнил, что необходимо доводить информацию до населения: «Сделать это можно на обратной стороне квитанций и в устной консультативной форме, если граждане обратятся за разъяснениями». В ежемесячных квитанциях для собственников начисления за СОИ должны быть обозначены отдельными строками: электроэнергия, холодное водоснабжение, подогрев и водоотведение.

Кроме того, он ответил на уточняющие вопросы коммунальщиков по федеральной и региональной нормативно-правовой базе. Отметим, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды установлены приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ от 31.10.2016 № 123-ОД.

Источник: Псковская Лента Новостей



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