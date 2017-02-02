ОДН: Что это было? То ли еще будет?Обновленные квитанции управляющих компаний, в которых теперь отражены общедомовые нужды, возмутили псковичей, пожалуй, не меньше, чем пару лет назад закон о капремонте. Но если о последнем...107
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества (СОИ) должны быть размещены на платежных квитанциях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, об этом шла речь сегодня, 2 февраля, в ходе еженедельного совещания с управляющими компаниями (УК) Пскова с участием заместителя главы города Сергея Гаврилова.
Заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов напомнил, что необходимо доводить информацию до населения: «Сделать это можно на обратной стороне квитанций и в устной консультативной форме, если граждане обратятся за разъяснениями». В ежемесячных квитанциях для собственников начисления за СОИ должны быть обозначены отдельными строками: электроэнергия, холодное водоснабжение, подогрев и водоотведение.
Кроме того, он ответил на уточняющие вопросы коммунальщиков по федеральной и региональной нормативно-правовой базе. Отметим, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды установлены приказом государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ от 31.10.2016 № 123-ОД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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