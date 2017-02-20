В псковском ОНФ не понимают, почему чиновники не спрогнозировали ситуацию с ОДН

В псковском региональном отделении Общероссийского народного фронта не понимают, почему чиновники не спрогнозировали заранее ситуацию с последствиями введения нормативов на общедомовые нужды, рассчитанных на основе аналогового метода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров назвал действующие на сегодняшний день тарифы на ОДН в регионе «драконовскими».

«Тарифы будут пересчитаны, пересмотрены, недавно было совещание с участием главы комитета по ЖКХ Андреем Агаповым, который извинился перед всеми псковичами. Это была ошибка. Как у обычного жителя, у меня есть недопонимание: неужели это нельзя было спрогнозировать заранее?» - отметил он. Активист ОНФ выразил надежду на то, что в марте ситуация будет исправлена.

Глава исполкома псковского регионального отделения ОНФ Григорий Турчин считает ситуацию, возникшую с ОДН, «огромной безалаберностью по отношению к жителям, особенно тем, кто установил приборы учета». Он заверил, что ситуация будет находиться под контролем, пока ее решение не устроит жителей региона.

Источник: Псковская Лента Новостей