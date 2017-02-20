www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Сервис ответов на вопросы Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Как и когда приватизировать квартиру? Как купить квартиру студенту Скидки «На Алмазной» Зачем рынку риэлтор? С надеждой на административную магию Наполним бассейны ОДН Сроки поверки индивидуальных приборов учета Что делать, если нотариус - мошенник? «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Как и когда приватизировать квартиру? Наполним бассейны ОДН «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Наполним бассейны ОДН Сроки поверки индивидуальных приборов учета
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

В псковском ОНФ не понимают, почему чиновники не спрогнозировали ситуацию с ОДН


21.02.2017 13:49 ПЛН, Псков

В псковском региональном отделении Общероссийского народного фронта не понимают, почему чиновники не спрогнозировали заранее ситуацию с последствиями введения нормативов на общедомовые нужды, рассчитанных на основе аналогового метода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров назвал действующие на сегодняшний день тарифы на ОДН в регионе «драконовскими».

«Тарифы будут пересчитаны, пересмотрены, недавно было совещание с участием главы комитета по ЖКХ Андреем Агаповым, который извинился перед всеми псковичами. Это была ошибка. Как у обычного жителя, у меня есть недопонимание: неужели это нельзя было спрогнозировать заранее?» - отметил он. Активист ОНФ выразил надежду на то, что в марте ситуация будет исправлена.

Глава исполкома псковского регионального отделения ОНФ Григорий Турчин считает ситуацию, возникшую с ОДН, «огромной безалаберностью по отношению к жителям, особенно тем, кто установил приборы учета». Он заверил, что ситуация будет находиться под контролем, пока ее решение не устроит жителей региона.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 17 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
ОДН по-новому

 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?