Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью»Губернатор Андрей Турчак назвал ситуацию с ОДН в Псковской области «банальной чиновничьей глупостью», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания администрации региона. Предваряя доклад и...88
В псковском ОНФ не понимают, почему чиновники не спрогнозировали ситуацию с ОДН
В псковском региональном отделении Общероссийского народного фронта не понимают, почему чиновники не спрогнозировали заранее ситуацию с последствиями введения нормативов на общедомовые нужды, рассчитанных на основе аналогового метода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров назвал действующие на сегодняшний день тарифы на ОДН в регионе «драконовскими».
«Тарифы будут пересчитаны, пересмотрены, недавно было совещание с участием главы комитета по ЖКХ Андреем Агаповым, который извинился перед всеми псковичами. Это была ошибка. Как у обычного жителя, у меня есть недопонимание: неужели это нельзя было спрогнозировать заранее?» - отметил он. Активист ОНФ выразил надежду на то, что в марте ситуация будет исправлена.
Глава исполкома псковского регионального отделения ОНФ Григорий Турчин считает ситуацию, возникшую с ОДН, «огромной безалаберностью по отношению к жителям, особенно тем, кто установил приборы учета». Он заверил, что ситуация будет находиться под контролем, пока ее решение не устроит жителей региона.
Источник: Псковская Лента Новостей
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