Псковичам придут две квитанции за ОДН в январе

В январе жителям города Пскова придут сразу две квитанции, в которые будут включены расходы за общедомовые нужды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

Он пояснил, что в квитанциях ресурсоснабжающих организаций будет строка ОДН за декабрь. В то же время жители областного центра получат обновленную квитанцию за жилищные услуги от управляющих компаний, где будет отражена плата за ОДН за январь. Такая ситуация, по словам Андрея Агапова, возникла только в Пскове, в других муниципалитетах вопрос урегулирован, и квитанция по ОДН за декабрь придет в текущем месяце.

Андрей Агапов добавил, что в новой квитанции от управляющих компаний жители региона увидят отдельные строки на содержание дома и на общедомовые нужды. Строка ОДН будет разделена на две части - водоснабжение и электроснабжение.

Источник: Псковская Лента Новостей