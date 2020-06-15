Происшествия

Иностранец и его пособница наказаны за попытку подкупить псковского пограничника

Себежский районный суд привлек к уголовной ответственности гражданина сопредельного государства и его пособницу, гражданку России, за дачу взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ноябре прошлого года сотрудники управления задержали 48-летнего мужчину и 41-летнюю женщину, которые пытались подкупить пограничника с целью беспрепятственного перемещения через государственную границу из Белоруссии в Россию продукции, попадающей под продовольственное эмбарго. За значительное денежное вознаграждение иностранец рассчитывал поставлять на территорию России плодоовощную продукцию без надлежащих документов и в обход установленных правил.

Сотрудник Пограничного управления деньги не взял и доложил руководству о противоправной деятельности иностранца. Факт передачи денег был зафиксирован оперативными службами.

За дачу взятки должностному лицу через посредника мужчина привлечен к уголовной ответственности по части 3 статьи 291 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей. Женщина, которая выступила посредником, приговорена по части 2 статьи 291 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговоры вступили в законную силу.