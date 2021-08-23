Происшествия

Нетрезвая дновичка ударила полицейского лопатой

Жительница Дновского района получила условное лишение свободы за то, что в состоянии алкогольного опьянения ударила лопатой полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что вечером 15 мая в дежурную часть дновского отделения полиции поступило сообщение от местной жительницы о нарушении общественного порядка ее соседями. Для проверки по указанному адресу выехал наряд полиции.

Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. Она агрессивно отреагировала на законные требования сотрудника полиции проехать в отделение полиции для составления протокола об административном правонарушении. Обвиняемая не пожелала быть привлеченной к административно ответственности и не захотела выполнять требования сотрудников полиции, поэтому нанесла один удар штыковой лопатой в область правой кисти сотруднику полиции.

Суд признал жительницу Дновского района виновной в совершении преступлении, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.