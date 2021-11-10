Происшествия

Пскович предстанет перед судом за разбой

Пскович предстанет перед судом за разбой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

45-летнего жителя областного центра обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ, то есть в нападении с целью хищения имущества, с применением насилия и оружия.

Следствие показало, что в феврале пскович приехал к ранее ему знакомому мужчине, жителю одной из деревень Палкинского района. Здесь, угрожая потерпевшему ножом, нарушитель потребовал у него 5 000 рублей. Житель Палкинского района испугался приведения угрозы в исполнение и выполнил требования нападавшего. После этого вымогатель ушел.

Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, он имеет отрицательные характеристики по месту жительства, подчеркнули в прокуратуре.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.