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Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца

Обвиняемого в убийстве пожилой матери жителя Дновского района оставили под стражей еще на 3 месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе общей юрисдикции региона.

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«Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, по месту жительства обвиняемый характеризуется как лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, кроме того, обстоятельства совершения преступления свидетельствуют о том, что обвиняемый ведет асоциальный образ жизни, склонен к применению насилия в отношении беззащитных лиц, прочных социальных связей не имеет, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, сведений о наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, суду не представлено», - говорится в сообщении.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, по версии следствия, ночью в ходе ссоры с матерью мужчина схватил нож и ударил ее в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Позже он подал заявление о явке с повинной, в которой подробно сообщил об обстоятельствах совершенного преступления.