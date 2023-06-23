Происшествия

Пыталовец сядет в тюрьму за кражу товаров из местного кафе

40-летнего жителя Пыталовского района привлекли к уголовной ответственности за кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

27 марта около 23.00 мужчина, повредив стекло разводным ключом и молотком, проник через окно в кафе города Пыталово и украл там товарно-материальные ценности на сумму 7 025 рублей.

С учётом позиции государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих наказание, и наличия в действиях лица рецидива преступления, суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.