Происшествия

Жителя псковского поселка Красногородск оштрафовали за дискредитирующий пост «ВКонтакте»

Жителя поселка Красногородск Псковской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Установлено, что в марте этого года мужчина на своей электронной странице в социальной сети «ВКонтакте» путем репоста разместил запись, при переходе по указанной в записи ссылке открывается платформа для обмена видео «YouTube» с видеозаписью, которая направлена на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал, пояснил, что данное видео выложил для собственной осведомленности без цели агитации кого-либо.

Вместе с тем суд с данными доводами не согласился и за указанное правонарушение виновному назначил административное наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.