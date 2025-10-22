Происшествия

В Невеле пенсионерку подозревают в фиктивной регистрации россиянки

В Невеле пенсионерка подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в сентябре текущего года в городе Невеле пожилая местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет гражданки Российской Федерации без фактического ее пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются.

Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации, правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.