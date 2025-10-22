Происшествия

Мошенники обманули псковичку на 225 тысяч рублей под предлогом заработка в интернете

В Псковском муниципальном округе зарегистрирован случай мошенничества, в результате которого жительница потеряла более 225 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неустановленные лица через мессенджер предложили жительнице Псковского муниципального округа дополнительный заработок в Сети. Женщина поддалась на эту уловку. В итоге, она перевела на указанные ей счета более 225 тысяч рублей.

Когда потерпевшая убедилась, что ее ввели в заблуждение, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.