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Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», - говорится в документе.

Напомним, в августа 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции.