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Сцена / Фестивали

Индийский блокбастер покажут на кинофестивале «Западные ворота»

04.07.2023 16:11|ПсковКомментариев: 0

Показ фильма-события IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» «RRR: Рядом ревет революция» (18+, Индия) состоится 8 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фильм режиссера Шрисайлы Шри Раджамули побил рекорд по самым высоким сборам для индийского фильма в день премьеры. В итоге он занял десятое место среди самых кассовых фильмов 2022 года, и установил несколько других кассовых рекордов для индийского кино.

Сюжет фильма «RRR: Рядом ревет революция»: Британская Индия. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства. Местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, отправляется на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, власти объявляют награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берется за это задание. Знакомство охотника и преследуемого положит начало большим переменам.

Кинокартина получила премию «Сатурн» Академии кинофантастики в категории «Лучший иностранный фильм», «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня». 

Показ фильма пройдет 8 июля в 20:00 в кинотеатре «SILVER CINEMA» (зал 1).

Расписание киносеансов смотрите на сайте. Вход на кинопоказы – свободный. Вход на открытие и закрытие по пригласительным билетам.

Напомним, IV Международный кинофестиваль пройдет с 7 по 9 июля в Пскове. За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.

Организаторы кинофестиваля: правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, АНО «Псковкреатив»

Теги: #Западные ворота #кинофестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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