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Премьера спектакля «Маленькие трагедии» в Пскове стала доступна по «Пушкинской карте»

Премьера спектакля «Маленькие трагедии» стала доступна по «Пушкинской карте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Изображение: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

30 ноября, 1 декабря, а также 5, 6, 7 января состоятся первые показы премьеры.

«Гульназ Балпеисова филигранно вплетает другие произведения Пушкина в канву "Маленьких трагедий", создавая полотно о творческом пути художника. Особое внимание режиссер уделяет пластическому рисунку и музыке (в спектакле будет живое музыкальное сопровождение)», - рассказали в театре.

Напомним, в программе «Пушкинская карта» участвуют почти все репертуарные спектакли театра, а также «Левша» Донецкого РАМТа (4 декабря).