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Трио петербургских музыкантов выступит с концертом в Пскове 17 ноября

Концерт ансамблевой музыки из цикла «От гениев барокко до планеты Пьяццоллы» состоится в воскресенье, 17 ноября, в 17.00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Изображение: храм Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

В концерте выступят Виталия Котова (орган), выпускница кафедры «Специального фортепиано» Нижегородской Государственной Консерватории им. М. И. Глинки, выпускница Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре «Органа и клавесина», выпускница аспирантуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, Илья Лиховидов (скрипка), выпускник Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Скрипки», аспирант Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Скрипки», лауреат и дипломант всероссийских и международных скрипичных конкурсов, а также Татьяна Тутынина (виолончель), выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Виолончель», лауреат всероссийских и международных конкурсов.

В программе концерта «От гениев барокко до планеты Пьяццоллы» прозвучат разнообразные музыкальные произведения XVI-XX веков: итальянского композитора и органиста эпохи раннего барокко Джироламо Фрескобальди в транскрипции испанского композитора и виолончелиста XIX-XX века Гаспара Кассадо-и-Мореу, германского композитора и органиста-классика романтического периода XIX-XX веков Йозефа Габриэля фон Райнбергера, а также аргентинского композитора второй половины XX века, писавшего музыку в стиле «танго нуэво», Астора Панталеона Пьяццоллы. Слушатели смогут насладиться звучанием органа в дуэте со скрипкой или виолончелью, а также услышат все эти инструменты в трио исполнении.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение мероприятий рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: Псков, улица Плехановский Посад, дом 64.