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Фестиваль патриотической песни «Десантное братство» пройдет 8 декабря в Доме офицеров

В канун памятной даты, Дня Героев Отечества, 8 декабря, на сцене Дома офицеров в Пскове пройдет фестиваль патриотической песни «Десантное братство» (6+). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Дома офицеров.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества — день, посвященный героям Советского Союза, героям Российской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Этот праздник особенно важен для жителей Псковской области, где на протяжении веков сохранилась героическая летопись региона, ставшего форпостом северо-западных рубежей России.

В честь этого знаменательного дня пройдет просветительская акция - праздник патриотичной песни, который состоится в рамках гала-концерта лучших вокалистов-участников фестиваля-конкурса «Десантное братство». Песня всегда играла важную роль в донесении славной истории нашей страны и в сохранении памяти о подвигах предков, отметили в Доме офицеров.

Псковичей приглашают присоединиться к этому событию. Вход в зал осуществляется по пригласительным билетам.

Для участия в фестивале-конкурсе еще можно успеть подать заявки по ссылке.