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Сцена / Фестивали

Фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша» пройдет в Великих Луках

25.10.2024 13:39|ПсковКомментариев: 0

С 19 по 22 ноября в Великих Луках пройдет фестиваль ведущих театральных школ «Алексаша», посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Это яркое культурное событие объединит талантливых молодых актеров со всей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене Великолукского драматического театра свои лучшие постановки представят студенты таких учебных заведений как Театральный институт имени Бориса Щукина, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Российский государственный институт сценических искусств и Высшая школа сценических искусств имени А. И. Райкина. Зрители смогут посетить спектакли «Васса Железнова», «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии» и «Маски из островской жизни».

Помимо спектаклей, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы от опытных мастеров театрального искусства. Это отличная возможность для юных артистов и педагогов перенять бесценный опыт у профессионалов и развить свои навыки, отметили в ТКД. 

Фестиваль «Алексаша» представляет собой культурный мост, соединяющий молодое поколение артистов и зрителей, увлеченных театром. Гости фестиваля получат возможность погрузиться в мир новых театральных интерпретаций, увидеть, как молодые актеры переосмысляют классические и современные произведения.

Организаторы – Театрально-концертная дирекция Псковской области, Великолукский драматический театр при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Росмолодежи, Центра молодежи и общественных инициатив, администрации города Великие Луки.

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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