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Случайности — не случайны: Александр Антонов о назначении вторым дирижёром в Пскове

Руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов в эфире ПЛН-FM (102,6 FM) поделился мнением, что череда событий в его жизни, в том числе назначение на должность дирижера псковского оркестра, — не случайность.

Впервые Александр Антонов задумался над тем, что он хочет выйти к оркестру, во время учебной практики. Вместе с оркестром он был в Пскове на Фестивале русской музыки. Тогда он попросил впервые выйти к оркестру в качестве дирижера.

«Я попросил выйти к профессиональному оркестру впервые, хотя бы с небольшой и несложной программой. На что мне ответили: "Подумаем". Через пару месяцев мне предложили работу вторым дирижером», - рассказал Александр Антонов.

Также он отметил, что подобное предложение сначала его очень изумило, но он «безоговорочно согласился».

«Для любого молодого дирижера — это не только практика, это колоссальный рост в плане развития. Работа с источниками, партитурами, людьми», - дополнил Александр Антонов.