Случайности — не случайны: Александр Антонов о назначении вторым дирижёром в Пскове

Руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов в эфире ПЛН-FM (102,6 FM) поделился мнением, что череда событий в его жизни, в том числе назначение на должность дирижера псковского оркестра, — не случайность.
Впервые Александр Антонов задумался над тем, что он хочет выйти к оркестру, во время учебной практики. Вместе с оркестром он был в Пскове на Фестивале русской музыки. Тогда он попросил впервые выйти к оркестру в качестве дирижера.
Также он отметил, что подобное предложение сначала его очень изумило, но он «безоговорочно согласился».
«Для любого молодого дирижера — это не только практика, это колоссальный рост в плане развития. Работа с источниками, партитурами, людьми», - дополнил Александр Антонов.