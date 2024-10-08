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Репетиция Эстрадно-джазового оркестра Псковской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 ноября в Псковской областной филармонии состоялась репетиция нового Эстрадно-джазового оркестра Псковской области под руководством художественного руководителя и главного дирижера Евгения Баранчикова.

В состав оркестра вошли артисты из Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», военных оркестров, а также молодые музыканты, которые представляют псковский колледж искусств. Напомним, что первое выступление нового оркестра состоится 8 декабря в БКЗ филармонии.

Подробнее о репетиции нового оркестра — в фоторепортаже Анны Тягуновой.