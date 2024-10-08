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Актриса русского театра Удмуртии: Псковская публика более консервативна

Псковский зритель славится своей консервативностью, поделилась актриса Государственного русского театра Удмуртии Александра Олвина в эфира радио ПЛН FM (102.6) в программе «Подстрочник».

Актриса рассказала, что поездка в Псков - ее вторые гастроли за время работы в Государственном русском драматическом театре Удмуртии. Она отметила, что такой опыт является для нее радостным событием, поскольку есть возможность посмотреть, как воспримет поставленные спектакли другой зритель.

«Наш ижевских зритель очень теплый, очень нас любит и готов к любым нашим экспериментам. Здесь публика как будто более консервативна, и было даже страшно, честно говоря, выходить на сцену. Потому что есть страх не понравиться, сделать что-то не то, не на том языке разговаривать со зрителем», - поделилась Александра Олвина.

Гостья студии отметила, что страхи и опасения оказались напрасны. Она призналась, что изначально актерам театра рассказали, что псковский зритель не встает на поклон актеров и очень редко прощается с ними бурными овациями.

«Все это оказалось неправдой! Был очень теплый прием и чудесное открытие гастролей», - заключила актриса.