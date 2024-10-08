Актриса русского театра Удмуртии: Псковская публика более консервативна

Псковский зритель славится своей консервативностью, поделилась актриса Государственного русского театра Удмуртии Александра Олвина в эфира радио ПЛН FM (102.6) в программе «Подстрочник».
Актриса рассказала, что поездка в Псков - ее вторые гастроли за время работы в Государственном русском драматическом театре Удмуртии. Она отметила, что такой опыт является для нее радостным событием, поскольку есть возможность посмотреть, как воспримет поставленные спектакли другой зритель.
Гостья студии отметила, что страхи и опасения оказались напрасны. Она призналась, что изначально актерам театра рассказали, что псковский зритель не встает на поклон актеров и очень редко прощается с ними бурными овациями.
«Все это оказалось неправдой! Был очень теплый прием и чудесное открытие гастролей», - заключила актриса.