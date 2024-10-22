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Пушкинский текст в спектакле «Дама Пик» звучит от начала и до конца — режиссер

Спектакль «Дама Пик» по мотивам «Пиковой дамы» и «Сцены из Фауста» в постановке театра Удмуртии практически полностью опирается на оригинальный текст автора Александра Пушкина. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в программе «Подстрочник» рассказал режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии Яков Ломкин.

«Текст Пушкина звучит от начала и до конца. Мы позволили себе сделать минимальные правки. А так: абсолютно пушкинский текст, слог и поэзия», - подчеркнул Яков Ломкин.

Режиссер отметил, что очень бережно и со всей любовью относится к произведениям писателя.

«Эта постановка стала очень знаковой. Это спектакль, после которого наш театр перешел в новую творческую ипостась, современную, емкого театрального языка», - заключил Яков Ломкин.