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В Пскове прошёл концерт Губернаторского симфонического оркестра «Эпоха в музыке.Чайковский»

В Пскове 10 ноября состоялся первый концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области нового цикла под названием «Эпоха в музыке. Чайковский». Это событие стало уникальным для музыкальной жизни города, так как оркестр исполнил редко звучащие произведения великого композитора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В программе концерта прозвучала Симфония № 2 до минор, также известная как «Малороссийская». Это произведение было написано Петром Чайковским в 1872 году и наполнено народными мелодиями. Особенно ярким стал финал симфонии, основанный на украинской народной песне «Журавель», где Чайковский продемонстрировал виртуозное владение музыкальной вариацией.

Кроме того, в программе прозвучали лучшие симфонические фрагменты из опер «Мазепа», «Орлеанская дева», «Ундина», а также музыка к сказке Александра Островского «Снегурочка».

Концерт прошёл с большим успехом и позволил псковским любителям музыки насладиться редкими и прекрасными произведениями великого композитора.