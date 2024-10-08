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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем ансамбля «Псков»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов. Он расскажет о том, как пришел в музыку, как воспринял предложение стать вторым дирижером псковского оркестра и возглавить ансамбль «Псков», что будет входить в его обязанности и почему новые коллеги прозвали его «Джеки Чаном».

Также Александр Антонов более подробно расскажет о предстоящем 25 октября концерте «Наследие Елены Образцовой», в котором он будет дебютировать на псковской сцене как дирижер.

Ведущая — Татьяна Иванова.

Трансляция завершена