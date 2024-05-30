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Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области даст первый концерт 8 декабря

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области 8 декабря представит концерт, посвященный творчеству музыканта Муслима Магомаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Оркестр под управлением Евгения Баранчикова подготовил особую программу, включающую в себя как известные композиции Муслима Магомаева, так и авторские аранжировки на его произведения, которые подчеркнут уникальное звучание коллектива.

Со сцены Псковской областной филармонии прозвучат «Синяя вечность», «Чёртово колесо» и другие произведения.

Муслим Магомаев — один из самых ярких и талантливых исполнителей в истории советской и постсоветской музыки, чье искусство покорило сердца миллионов слушателей, отметили в ТКД. Родился 17 августа 1942 года в Баку, он стал символом музыкального дарования и блестящей карьеры, олицетворяя собой элегантность, силу голоса и неподражаемую харизму.

Фотографии: Кирилл Кожуков