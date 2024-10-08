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Второй дирижер псковской филармонии: Русская народная музыка начиналась с экспериментов

Привычная нам русская народная музыка получила свое становление и популяризацию только в XVIII веке, рассказал руководитель ансамбля русской музыки «Псков», второй дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Антонов в эфире ПЛН-FM (102,6 FM).

«За последние сто лет очень хорошо прошла академизация русских народных инструментов, которые начали восстанавливать только в XVIII веке. И как руководитель ансамбля я хочу привнести новое направление. Хочу показать зрителям, что русские народные инструменты могут играть не только народные песни, что это обширная библиотека не только русских народных композиций, но и классических переложений», - отмечает Александр Антонов.

Также он упомянул, что множество популярных классических произведений, таких как Libertango Астора Пьяццоллы, являются восстановлением чьей-то культуры.

Александр Антонов поделился мнением, что даже популярные современные композиции таких исполнителей как Rammstein и Metallica отлично ложатся на русские народные инструменты и звучат очень своеобразно.

«Русская народная музыка начиналась с экспериментов, сопровождалась пробами и ошибками. Сейчас русские народные инструменты перепевают всю ту перезагрузку, которая была в XIX веке. Я еще в сентября играл в оркестре и с листа читал эту музыку — она прекрасна. Она по-новому звучит и звучит неплохо. Эксперименты — это то самое, что мы можем делать, чтобы не допустить стагнации», - добавил гость студии.