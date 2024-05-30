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Шаманские камлания и вепсские обряды: оркестр «Терема» представит в Пскове свежий взгляд на народную музыку

Оркестр национальных инструментов «Терема» выступит в Псковской областной филармонии с программой «Обряд. Традиция. Ритуал» 22 ноября. Музыканты из Санкт-Петербурга приготовили зрителям уникальное музыкальное путешествие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В проекте принимают участие талантливые композиторы из Петербурга, Ростова-на-Дону и Москвы: Евгений Петров, Вячеслав Круглик, Семен Заборин, Евгения Долгова, Полина Красовская, Михаил Леничко, Екатерина Хмелевская, Иван Шалденков и Сергей Клевенский.

Зрители, пришедшие на концерт, смогут погрузиться в неповторимую атмосферу шаманских камланий и таинственных ритуалов посвящения, свадебных вепсских обрядов, наконец, церемоний инициации ингерманландских финнов, история и традиции которых уходят в глубину веков, рассказали в ТКД.

В этот вечер состоится настоящий парад премьер произведений и транскрипций для оркестра русских народных инструментов «Терема», созданных в 2022 и 2023 годах.

«Традиции, ритуалы, обычаи – важнейшие элементы культуры каждого народа. Это – воплощение национальной памяти этноса, то, что хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Именно они вдохновляют художников, музыкантов, композиторов на создание новых произведений, притягивают к себе всё новых авторов, стремящихся разгадать собственный культурный код», - отметили в ТКД.

Концерт «Обряд. Традиция. Ритуал» создан в рамках творческого проекта «Философия таланта: современные композиторы России». Его миссия — продвижение творчества современных российских композиторов в регионах России. Организатор проекта — АНО «Культурный мост» при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры РФ.