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Первый концерт цикла «Эпоха в музыке. Чайковский» пройдет в Пскове

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области выступит с первым концертом нового цикла под названием «Эпоха в музыке. Чайковский» 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Концерт обещает стать уникальным событием, так как оркестр исполнит редко звучащие произведения великого композитора. Впервые в Пскове прозвучит Симфония №2 до минор, написанная Петром Ильичом Чайковским в 1872 году. Это произведение, также известное как «Малороссийская», наполнено народными мелодиями, вдохновленными музыкой, которую композитор услышал в имении своей сестры Александры в Каменке. Особенно ярким станет финал симфонии, основанный на украинской народной песне «Журавель», в котором Чайковский демонстрирует виртуозное владение музыкальной вариацией.

В программу концерта также войдут лучшие симфонические фрагменты из опер композитора, таких как «Мазепа», «Орлеанская дева», «Ундина», а также музыка к сказке Александра Островского «Снегурочка» и другие.