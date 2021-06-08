Появятся ли обнаженные артисты на гастрольных спектаклях, рассказали артисты Астраханского театра

Артисты Астраханского театра рассказали, почему псковичам стоит прийти на гастрольный спектакли, которые пройдут с 24 по 27 июня. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам Игоря Вакулина, зрителей ждут разные по жанру постановки. «Надо прийти, потому что это интересно», - сказал он. Сравнивая особенности предстоящих спектаклей с псковскими гастролями, которые прошли в Астрахани, он также сказал, что на постановки можно идти, потому что «нет ни одного артиста голого».
Актриса Екатерина Спирина добавила, что спектакли, вероятно, проигрывают тому, к чему привыкли псковичи, в техническом плане. «Но надеюсь, это будет не менее интересно, живые человеческие истории будут понятны всем, - сказала она. - Мне кажется, широкому зрителю будет любопытно посмотреть каждый спектакль».
Афиша «Больших гастролей» Астраханского театра драмы в Пскове:
24 июня – трагикомедия «Татуированная роза» по пьесе Т. Уильямса
25 июня – философская притча «Отель дух миров» Э.-Э. Шмитта
26 июня – спектакль для семейного просмотра «Волшебное кольцо» по сказу Б. Шергина
26 июня – комедия «Огонь страстей желанных» по ранним комедиям Чехова
27 июня – «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Ю. Хемири