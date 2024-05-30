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Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера состоится в Пскове

В рамках цикла мероприятий для подростков «Классика саундтрека» псковичи смогут услышать симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Изображение: БКЗ

Цикл мероприятий для подростков включает три разноименных концерта. Помимо Гарри Поттера, концерты сделают по произведениям из фильмов «Звездные воины», «Интерстеллар», а также из вселенной легендарного японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

Концерты пройдут 18 декабря («Гарри Поттер»), 5 февраля («Звездные воины», «Интерстеллар»), 2 апреля («Сны Миядзаки»).

По всем дополнительным вопросам можно обратить по номеру: +7 (8112) 66-89-20.