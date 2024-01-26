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Пятиминутная овация завершила премьерный показ спектакля «Мой не мой»

В Псковском театре драмы прошел первый премьерный показ спектакля «Мой не мой». В связи с этим в Telegram-канале театра размещено поздравление команде постановщиков, труппе, сотрудникам цехов и зрителям.

«Пятиминутная овация в финале, непрекращающиеся аплодисменты стоя – главная благодарность и искренняя оценка работы от наших зрителей», - отметили в театре.

Напомним, режиссер – Дмитрий Месхиев, художник – Александр Стройло, художник по свету – Ильшат Саяхов, хореограф – Илона Гончар.



Актерский состав: Ксения Чехова, Александр Овчаренко / Максим Митяшин, Георгий Болонев, Андрей Кузин, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Алексей Ухов, Мария Кузьмина. Музыканты: Игорь Колосов, Ярослав Погодин.

В спектакле звучат песни псковских музыкантов Лизы Матрешки, «Слез счастья» и «Забав простолюдина», музыка для ханга Марии Анисимовой и Ярослава Погодина.

Сегодня состоится второй премьерный показ. Также спектакль «Мой не мой» можно будет увидеть в феврале, марте и апреле.