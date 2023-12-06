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Премьера спектакля Дмитрия Месхиева «Мой не мой» состоится в Пскове

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 27 и 28 января покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016), идущей в десятках театров и номинированной на Национальную театральную премию «Золотая маска». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, постановку осуществит художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

«Слабовольный гуманитарий Сережа имеет большие амбиции, но преподает философию в ПТУ. Однажды он соглашается принять участие в сомнительном пари – сможет ли он соблазнить свою ученицу Таньку? Так завязывается история взаимной зависимости нескольких людей, бесконечно далеких друг от друга по мировоззрению и социальному статусу. И не ясно, чего в этой зависимости больше, – любви или ненависти», – рассказали в театре о сюжете спектакля.

Бытовая комедия превращается в криминальную драму, но «Мой не мой» – не то и не другое, а притча об ускользающем счастье как воздаянии за совершенное зло.

Популярную пьесу белорусского автора Андрея Иванова «С училища» режиссер Дмитрий Месхиев и художник Александр Стройло помещают в декорации некоего условного города – слегка лубочного, немного фантастического, но чем-то определенно похожего на Псков.

«А в героях спектакля вы, возможно, опознаете тех, с кем встречаетесь на улицах, а, возможно, даже героев русской и мировой классики – только, пожалуй, поиздержавшихся и деградировавших за прошедшие годы», – добавили в театре.

Роль Таньки исполнит Ксения Чехова, роль Сережи поделят артисты Максим Митяшин и Александр Овчаренко. Также в спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Георгий Болонев, Денис Кугай, Екатерина Миронова, Алексей Ухов. На хангах сыграют музыканты Ярослав Погодин и Игорь Колосов.

В спектакле прозвучит оригинальная музыка для хэндпана, или ханга (перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических полусфер) Марии Анисимовой и Ярослава Погодина, также зрители услышат песни псковских исполнителей: Лизы Матрешки, групп «Слезы счастья» (фронтмен – Денис Кугай) и «Забавы простолюдина» (в исполнении «Слез счастья»).

«Будьте внимательны! Спектакль – не для несовершеннолетних! В спектакле звучит бранная лексика! Это обусловлено текстом пьесы и социально-речевыми особенностями некоторых персонажей. Если для вас это неприемлемо, приходите к нам на другие спектакли», – обратились к зрителям работники театра.