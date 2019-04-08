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АвтоМир / Дороги

Власти Псковской области потратят на дорожную разметку 77 миллионов рублей

15.04.2019 12:17|ПсковКомментариев: 0

На сайте госзакупок появился заказ от управления автомобильных дорог Псковской области на нанесение в регионе горизонтальной дорожной разметки с применением разметочной краски и термопластика на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения. Начальная цена контракта - 77 миллионов рублей.

Источник: pixabay.com

В контракте обозначена площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с использованием микростеклошариков - около 214,6 тысячи метров квадратных. Так, в Бежаницком и Дедовичском районах нанесут примерно 3,5 тысячи квадратных метров такой разметки. В Великолукском - 10 тысяч. В Гдовском - 21,2. В Дновском - 6,5. В Красногородском - 4,7. В Куньинский - 5,5. В Локнянском - 11,6. В Невельском - 14,7. В Новосокольническом - 6,3. В Новоржевском - 3,8. В Опочецком - 11. В Островском - 13,9. В Палкинском - 3,4. В Печорском - 8,4. В Плюсском - 4,8. В Порховском - 2,4. В Псковском - 18,3. В Пушкиногорском - 9,4. В Пустошкинском - 3,7. В Пыталовском - 13,2. В Себежском район - 23,8. В Стругокрасненском - 2,1. В Усвятском - 8,9.

Кроме того, в некоторых районах планируют нанести и двойную горизонтальную дорожную разметку краской, с использованием микростеклошариков, на общую площадь - примерно 87,4 тысячи метров квадратных. По контракту, в Бежаницком районе появится около 4,7 тысячи метров квадратных такой разметки. В Великолукском - 10,5. В Гдовском - 6,9. В Дедовичском - 4,8. В Дновском - 0,9. В Локнянском - 8,7. В Невельском - 4,7. В Новосокольническом - 2,4. В Новоржевском - 3. В Опочецком - 2,7. В Островском - 0,8. В Палкинском - 5,4. В Печорском - 2,8. В Плюсском - 0,6. В Порховском - 5. В Псковском - 3,2. В Пушкиногорском - 1,5. В Себежском - 5,9. В Стругокрасненском - 5,7. В Усвятском - 7,5.

Помимо этого, в контракте отмечено, что еще и около 16,2 тысячи метров квадратных разметки будет нанесено термопластиком. Шумовых же полос холодным пластиком планируют нанести всего на 51 метр квадратный. Дата начала подачи заявок - 11 апреля 2019 года. Окончания - 29 апреля. Аукцион проведут 6 мая.

Планируется, что всю разметку нанесут в 2 этапа. Дата окончания работ по первому  - 31 мая, а по второму - 1 июля 2019 года.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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